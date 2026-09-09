FTSE 100-Titel Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investec von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde die Investec-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Investec-Anteile betrug an diesem Tag 2.50 GBP. Bei einem Investec-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39.983 Investec-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 6.82 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 272.68 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 172.68 Prozent gesteigert.

Investec erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.99 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch