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Investec PLCShs Aktie 2570800 / GB00B17BBQ50

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Rentable Investec-Anlage? 07.10.2026 10:02:19

FTSE 100-Titel Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investec von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Investec-Aktie gebracht.

Investec PLCShs
7.25 EUR -2.03%
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Am 07.10.2021 wurde das Investec-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2.76 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Investec-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 362.034 Investec-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’237.37 GBP, da sich der Wert eines Investec-Anteils am 06.10.2026 auf 6.18 GBP belief. Mit einer Performance von +123.74 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Investec wurde am Markt mit 5.39 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’364.10 19.42 SCBOJU
Short 14’652.51 13.93 STVB4U
Short 15’190.33 8.98 S4BTCU
SMI-Kurs: 13’747.45 07.10.2026 12:35:38
Long 13’220.40 19.70 SPBS5U
Long 12’938.04 13.93 SI7B8U
Long 12’390.96 8.98 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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