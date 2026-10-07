FTSE 100-Titel Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investec von vor 5 Jahren eingebracht

Am 07.10.2021 wurde das Investec-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2.76 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Investec-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 362.034 Investec-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’237.37 GBP, da sich der Wert eines Investec-Anteils am 06.10.2026 auf 6.18 GBP belief. Mit einer Performance von +123.74 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Investec wurde am Markt mit 5.39 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch