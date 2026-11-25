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25.11.2026 10:02:18
FTSE 100-Titel Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investec-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Investec eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das Investec-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Investec-Anteile 5.21 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’918.649 Investec-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 24.11.2026 10’782.81 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5.62 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7.83 Prozent erhöht.
Insgesamt war Investec zuletzt 4.65 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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