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Intertek Aktie 1428658 / GB0031638363

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Aktie mit Rendite 21.05.2026 14:03:29

FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: Über diese Dividende können sich Intertek-Anleger freuen

FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: Über diese Dividende können sich Intertek-Anleger freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Intertek-Anleger über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Intertek
57.17 CHF -0.73%
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Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Intertek am 20.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1.65 GBP zu zahlen. Damit wurde die Intertek-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 5.77 Prozent erhöht. Alles in allem schüttet Intertek 252.20 Mio. GBP an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 22.37 Prozent.

Dividendenrenditeanpassung

Zum London-Schluss ging der Intertek-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 54.65 GBP aus dem Handel. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Intertek, demnach wird das Intertek-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Intertek-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anleger. Die Intertek-Aktie verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3.57 Prozent. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 3.31 Prozent betrug.

Reale Rendite im Verhältnis zur Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren ist der Aktienkurs von Intertek via London um 6.69 Prozent gefallen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 17.23 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Intertek

Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 1.73 GBP aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3.17 Prozent zurückgehen.

Intertek-Fundamentaldaten

Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens Intertek beläuft sich aktuell auf 8.429 Mrd. GBP. Das KGV von Intertek beläuft sich aktuell auf 21.21. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Intertek einen Umsatz von 3.432 Mrd.GBP sowie ein EPS von 2.18 GBP.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
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