FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intertek-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Intertek-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 54.39 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 18.386 Intertek-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’075.60 GBP, da sich der Wert eines Intertek-Papiers am 11.09.2026 auf 58.50 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7.56 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Intertek belief sich jüngst auf 8.97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch