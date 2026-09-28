FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurden Intertek-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Intertek-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 45.90 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.179 Intertek-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.09.2026 auf 58.60 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127.67 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 27.67 Prozent gleich.

Intertek erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8.98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch