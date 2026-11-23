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23.11.2026 10:02:22
FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intertek-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Intertek-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde das Intertek-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 48.34 GBP wert. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Intertek-Aktie investiert, befänden sich nun 206.868 Intertek-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (59.35 GBP), wäre die Investition nun 12’277.62 GBP wert. Aus 10’000 GBP wurden somit 12’277.62 GBP, was einer positiven Performance von 22.78 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Intertek belief sich zuletzt auf 9.10 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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