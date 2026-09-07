FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intertek-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Intertek-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Intertek-Papier bei 41.37 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Intertek-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2.417 Intertek-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 58.60 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141.65 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 41.65 Prozent vermehrt.

Alle Intertek-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch