Intertek Aktie 1428658 / GB0031638363
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende Intertek-Investition?
|
07.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intertek-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Intertek eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Intertek-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Intertek-Papier bei 41.37 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Intertek-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2.417 Intertek-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 58.60 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141.65 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 41.65 Prozent vermehrt.
Alle Intertek-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.00 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Intertek plc
|
10:02
|FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intertek-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group PLC (EQS Group)
|
03.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
|
02.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
|
31.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
|
31.08.26
|FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
|
27.08.26