Intertek Aktie 1428658 / GB0031638363
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06.04.2026 10:02:18
FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intertek-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Intertek-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurden Intertek-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Intertek-Aktie an diesem Tag 32.29 GBP wert. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 309.693 Intertek-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Intertek-Papiers auf 37.36 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’570.15 GBP wert. Mit einer Performance von +15.70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Intertek belief sich jüngst auf 5.74 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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