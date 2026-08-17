FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der International Consolidated Airlines-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1.59 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 628.062 International Consolidated Airlines-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der International Consolidated Airlines-Aktie auf 4.44 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’785.45 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +178.55 Prozent.

International Consolidated Airlines war somit zuletzt am Markt 19.50 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch