International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
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17.08.2026 10:02:40
FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in International Consolidated Airlines eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der International Consolidated Airlines-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1.59 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 628.062 International Consolidated Airlines-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der International Consolidated Airlines-Aktie auf 4.44 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’785.45 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +178.55 Prozent.
International Consolidated Airlines war somit zuletzt am Markt 19.50 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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