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Intermediate Capital Group Aktie 33016529 / GB00BYT1DJ19

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Rentable Intermediate Capital Group-Anlage? 05.10.2026 10:02:19

FTSE 100-Titel Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intermediate Capital Group von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Intermediate Capital Group-Investment verlieren können.

Intermediate Capital Group
19.26 CHF 0.26%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Intermediate Capital Group-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Intermediate Capital Group-Aktie bei 23.00 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 434.783 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’665.22 GBP, da sich der Wert eines Intermediate Capital Group-Papiers am 02.10.2026 auf 17.63 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 23.35 Prozent.

Intermediate Capital Group wurde am Markt mit 4.78 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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