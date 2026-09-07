Intermediate Capital Group Aktie 33016529 / GB00BYT1DJ19
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07.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Titel Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intermediate Capital Group von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Intermediate Capital Group-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Intermediate Capital Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 21.50 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investierten, hätten nun 46.512 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (19.46 GBP), wäre das Investment nun 905.12 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9.49 Prozent verringert.
Intermediate Capital Group war somit zuletzt am Markt 5.29 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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