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Intermediate Capital Group Aktie 33016529 / GB00BYT1DJ19

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Profitable Intermediate Capital Group-Investition? 21.09.2026 10:02:30

FTSE 100-Titel Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intermediate Capital Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Intermediate Capital Group-Aktie gebracht.

Intermediate Capital Group
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Am 21.09.2021 wurde das Intermediate Capital Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Intermediate Capital Group-Papier an diesem Tag bei 21.03 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.755 Intermediate Capital Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 18.60 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88.45 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 11.55 Prozent eingebüsst.

Intermediate Capital Group wurde am Markt mit 5.04 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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