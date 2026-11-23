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|Rentables Intermediate Capital Group-Investment?
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23.11.2026 10:02:22
FTSE 100-Titel Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intermediate Capital Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Intermediate Capital Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Intermediate Capital Group-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Intermediate Capital Group-Papier an diesem Tag 6.94 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in Intermediate Capital Group-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.409 Intermediate Capital Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2026 auf 17.58 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 253.31 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +153.31 Prozent.
Am Markt war Intermediate Capital Group jüngst 4.76 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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