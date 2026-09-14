InterContinental Hotels Group Aktie 45472506 / GB00BHJYC057
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14.09.2026 10:02:17
FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in InterContinental Hotels Group von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in InterContinental Hotels Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit InterContinental Hotels Group-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das InterContinental Hotels Group-Papier bei 61.92 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die InterContinental Hotels Group-Aktie investiert hat, hat nun 161.498 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24’789.87 USD, da sich der Wert eines InterContinental Hotels Group-Papiers am 11.09.2026 auf 153.50 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 147.90 Prozent vermehrt.
InterContinental Hotels Group war somit zuletzt am Markt 22.52 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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