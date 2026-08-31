FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das InterContinental Hotels Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 119.96 USD. Bei einem InterContinental Hotels Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.834 InterContinental Hotels Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen InterContinental Hotels Group-Papiere wären am 28.08.2026 135.59 USD wert, da der Schlussstand 162.65 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35.59 Prozent vermehrt.

InterContinental Hotels Group wurde am Markt mit 24.06 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch