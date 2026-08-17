InterContinental Hotels Group Aktie 45472506 / GB00BHJYC057
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17.08.2026 10:02:40
FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in InterContinental Hotels Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
InterContinental Hotels Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 60.31 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die InterContinental Hotels Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 16.582 InterContinental Hotels Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 158.85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’634.06 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 163.41 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für InterContinental Hotels Group eine Börsenbewertung in Höhe von 23.50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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