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InterContinental Hotels Group Aktie 45472506 / GB00BHJYC057

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Lohnende InterContinental Hotels Group-Anlage? 28.09.2026 10:02:19

FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterContinental Hotels Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in InterContinental Hotels Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

InterContinental Hotels Group
130.19 CHF 1.00%
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der InterContinental Hotels Group-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 122.26 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 8.179 InterContinental Hotels Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.09.2026 auf 156.35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’278.82 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27.88 Prozent gesteigert.

InterContinental Hotels Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 22.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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