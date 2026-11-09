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09.11.2026 10:02:21
FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterContinental Hotels Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen InterContinental Hotels Group-Investment verdienen können.
Am 09.11.2021 wurde das InterContinental Hotels Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die InterContinental Hotels Group-Anteile bei 70.99 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 14.086 InterContinental Hotels Group-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’507.28 USD, da sich der Wert eines InterContinental Hotels Group-Anteils am 06.11.2026 auf 178.00 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 2’507.28 USD, was einer positiven Performance von 150.73 Prozent entspricht.
Insgesamt war InterContinental Hotels Group zuletzt 26.01 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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