InterContinental Hotels Group Aktie 45472506 / GB00BHJYC057
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|Profitables InterContinental Hotels Group-Investment?
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12.10.2026 10:02:29
FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterContinental Hotels Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen InterContinental Hotels Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden InterContinental Hotels Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren InterContinental Hotels Group-Anteile an diesem Tag 65.90 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die InterContinental Hotels Group-Aktie investiert hat, hat nun 1.518 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 241.37 USD, da sich der Wert einer InterContinental Hotels Group-Aktie am 09.10.2026 auf 159.05 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +141.37 Prozent.
InterContinental Hotels Group war somit zuletzt am Markt 23.26 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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