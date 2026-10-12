FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterContinental Hotels Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden InterContinental Hotels Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren InterContinental Hotels Group-Anteile an diesem Tag 65.90 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die InterContinental Hotels Group-Aktie investiert hat, hat nun 1.518 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 241.37 USD, da sich der Wert einer InterContinental Hotels Group-Aktie am 09.10.2026 auf 159.05 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +141.37 Prozent.

InterContinental Hotels Group war somit zuletzt am Markt 23.26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch