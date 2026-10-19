InterContinental Hotels Group Aktie 45472506 / GB00BHJYC057
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19.10.2026 10:02:40
FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterContinental Hotels Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in InterContinental Hotels Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das InterContinental Hotels Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das InterContinental Hotels Group-Papier bei 48.22 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die InterContinental Hotels Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20.739 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 170.00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’525.63 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 3’525.63 USD, was einer positiven Performance von 252.56 Prozent entspricht.
InterContinental Hotels Group war somit zuletzt am Markt 24.79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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