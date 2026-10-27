FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Informa von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurden Informa-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Informa-Anteile an diesem Tag bei 9.56 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10.465 Informa-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Informa-Aktie auf 8.34 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 87.23 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 12.77 Prozent eingebüsst.

Informa war somit zuletzt am Markt 11.33 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch