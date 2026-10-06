Informa Aktie 24436154 / GB00BMJ6DW54
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06.10.2026 10:02:12
FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Informa-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Informa eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Informa-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Informa-Papier an diesem Tag bei 7.26 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 13.774 Informa-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 05.10.2026 118.71 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8.62 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 18.71 Prozent gleich.
Alle Informa-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.74 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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