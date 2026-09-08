FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Informa von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Informa-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Informa-Anteile an diesem Tag bei 7.41 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Informa-Aktie investiert, befänden sich nun 1’349.528 Informa-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Informa-Papiere wären am 07.09.2026 12’175.44 GBP wert, da der Schlussstand 9.02 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21.75 Prozent vermehrt.

Informa wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11.39 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch