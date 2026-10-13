Informa Aktie 24436154 / GB00BMJ6DW54
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13.10.2026 10:02:21
FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Informa von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Informa eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 13.10.2021 wurden Informa-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Informa-Aktie betrug an diesem Tag 5.55 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Informa-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 180.245 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 12.10.2026 1’575.34 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8.74 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57.53 Prozent angezogen.
Informa wurde am Markt mit 12.18 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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