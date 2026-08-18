Informa Aktie 24436154 / GB00BMJ6DW54
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18.08.2026 10:02:13
FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Informa eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Informa-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 5.51 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 GBP in die Informa-Aktie investierten, hätten nun 1’814.882 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.08.2026 16’388.38 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9.03 GBP belief. Die Steigerung von 10’000 GBP zu 16’388.38 GBP entspricht einer Performance von +63.88 Prozent.
Am Markt war Informa jüngst 11.58 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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