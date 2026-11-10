FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Informa-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5.38 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Informa-Aktie investiert, befänden sich nun 1’859.037 Informa-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Informa-Aktie auf 8.60 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’987.72 GBP wert. Damit wäre die Investition 59.88 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Informa belief sich zuletzt auf 11.40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch