|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukratives Informa-Investment?
|
10.11.2026 10:02:07
FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Informa-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Informa-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5.38 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Informa-Aktie investiert, befänden sich nun 1’859.037 Informa-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Informa-Aktie auf 8.60 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’987.72 GBP wert. Damit wäre die Investition 59.88 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Informa belief sich zuletzt auf 11.40 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Informa PLC
|
10:02
|FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.11.26
|FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Informa-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Börse London: FTSE 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Verluste in London: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
27.10.26
|FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Informa von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Informa PLC
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI höher -- DAX deutlich im Plus -- Erholung an Asiens Börsen setzt sich fort
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die Börsen in Asien präsentieren sich am Dienstag höher.