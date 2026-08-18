Imperial Brands Aktie 517719 / GB0004544929
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18.08.2026 10:02:13
FTSE 100-Titel Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Imperial Brands von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Imperial Brands-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 10 Jahren wurden Imperial Brands-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 40.60 GBP. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 246.305 Imperial Brands-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’325.12 GBP, da sich der Wert eines Imperial Brands-Anteils am 17.08.2026 auf 25.68 GBP belief. Damit wäre die Investition um 36.75 Prozent gesunken.
Imperial Brands wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19.82 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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