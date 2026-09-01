FTSE 100-Titel Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Imperial Brands von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Imperial Brands-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 17.84 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Imperial Brands-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 56.070 Imperial Brands-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Imperial Brands-Aktie auf 25.27 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’416.88 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +41.69 Prozent.

Am Markt war Imperial Brands jüngst 19.13 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch