FTSE 100-Titel Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Imperial Brands-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde die Imperial Brands-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Imperial Brands-Aktie betrug an diesem Tag 16.67 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das Imperial Brands-Papier investiert hätte, befänden sich nun 599.880 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’697.06 GBP, da sich der Wert eines Imperial Brands-Anteils am 28.09.2026 auf 24.50 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 46.97 Prozent.

Der Börsenwert von Imperial Brands belief sich zuletzt auf 18.37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch