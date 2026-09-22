FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IMI von vor 3 Jahren verdient

Am 22.09.2023 wurden IMI-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die IMI-Anteile bei 14.70 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 GBP in die IMI-Aktie investierten, hätten nun 68.027 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (30.78 GBP), wäre das Investment nun 2’093.88 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 109.39 Prozent.

Am Markt war IMI jüngst 7.28 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch