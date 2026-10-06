IMI Aktie 23469622 / GB00BGLP8L22
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06.10.2026 10:02:12
FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IMI von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen IMI-Investment gewesen.
Die IMI-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren IMI-Anteile an diesem Tag 11.17 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8.953 IMI-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 31.50 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 282.01 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +182.01 Prozent.
Insgesamt war IMI zuletzt 7.36 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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