FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IMI von vor 10 Jahren abgeworfen

Die IMI-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren IMI-Anteile an diesem Tag 11.17 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8.953 IMI-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 31.50 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 282.01 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +182.01 Prozent.

Insgesamt war IMI zuletzt 7.36 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch