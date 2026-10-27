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|Lohnendes IMI-Investment?
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27.10.2026 10:02:08
FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen IMI-Einstiegs gewesen.
Am 27.10.2021 wurde die IMI-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die IMI-Anteile bei 16.55 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 6.042 IMI-Aktien. Die gehaltenen IMI-Anteile wären am 26.10.2026 173.41 GBP wert, da der Schlussstand 28.70 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +73.41 Prozent.
Zuletzt verbuchte IMI einen Börsenwert von 6.74 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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