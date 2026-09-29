FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit IMI-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 16.80 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in die IMI-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 595.349 IMI-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 28.09.2026 18’610.62 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 31.26 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 86.11 Prozent vermehrt.

Alle IMI-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7.32 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch