IMI Aktie 23469622 / GB00BGLP8L22
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29.09.2026 10:02:12
FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IMI-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit IMI-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 16.80 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in die IMI-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 595.349 IMI-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 28.09.2026 18’610.62 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 31.26 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 86.11 Prozent vermehrt.
Alle IMI-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7.32 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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