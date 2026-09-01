FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades IMI-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 18.24 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die IMI-Aktie investiert, befänden sich nun 54.839 IMI-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 28.08.2026 1’706.58 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 31.12 GBP belief. Mit einer Performance von +70.66 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für IMI eine Börsenbewertung in Höhe von 7.37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch