IMI Aktie 23469622 / GB00BGLP8L22
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Anlage
|
01.09.2026 10:02:33
FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen IMI-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades IMI-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 18.24 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die IMI-Aktie investiert, befänden sich nun 54.839 IMI-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 28.08.2026 1’706.58 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 31.12 GBP belief. Mit einer Performance von +70.66 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für IMI eine Börsenbewertung in Höhe von 7.37 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu IMI PLC
|
10:02
|FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
25.08.26
|FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
18.08.26
|FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IMI von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.08.26
|FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
04.08.26
|FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel hätte eine Investition in IMI von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Optimismus in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Optimismus in London: FTSE 100 klettert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
28.07.26
|FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)