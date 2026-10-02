IG Group Holdings Aktie 2130410 / GB00B06QFB75
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02.10.2026 10:02:34
FTSE 100-Titel IG Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IG Group von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IG Group-Aktie Investoren gebracht.
Vor 5 Jahren wurden IG Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der IG Group-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 8.04 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in IG Group-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.434 IG Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 01.10.2026 159.04 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12.79 GBP belief. Damit wäre die Investition 59.04 Prozent mehr wert.
IG Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.40 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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