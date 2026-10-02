Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’661 0.3%  SPI 19’397 0.3%  Dow 51’103 0.4%  DAX 25’231 1.2%  Euro 0.9336 -0.1%  EStoxx50 6’239 1.0%  Gold 4’136 -1.0%  Bitcoin 70’582 0.2%  Dollar 0.8297 -0.2%  Öl 102.2 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526ams-OSRAM137918297
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
September 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
Apple plant KI-Server mit M8-Ultra-Chips und prüft NVIDIA-Technologie - Aktien im Blick
Rheinmetall-Aktie profitiert: Konzern baut Satellitenaktivitäten aus
Suche...

IG Group Holdings Aktie 2130410 / GB00B06QFB75

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitable IG Group-Anlage? 02.10.2026 10:02:34

FTSE 100-Titel IG Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IG Group von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IG Group-Aktie Investoren gebracht.

IG Group Holdings
10.83 CHF -22.47%
Kaufen Verkaufen

Vor 5 Jahren wurden IG Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der IG Group-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 8.04 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in IG Group-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.434 IG Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 01.10.2026 159.04 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12.79 GBP belief. Damit wäre die Investition 59.04 Prozent mehr wert.

IG Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu IG Group Holdings PLC

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten