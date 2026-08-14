FTSE 100-Titel IG Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IG Group von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden IG Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 9.28 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’078.167 IG Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (13.32 GBP), wäre die Investition nun 14’361.19 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 43.61 Prozent erhöht.

Insgesamt war IG Group zuletzt 4.49 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch