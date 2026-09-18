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IG Group Holdings Aktie 2130410 / GB00B06QFB75

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Hochrechnung 18.09.2026 10:02:29

FTSE 100-Titel IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IG Group von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen IG Group-Einstiegs gewesen.

IG Group Holdings
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Vor 1 Jahr wurde die IG Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der IG Group-Anteile betrug an diesem Tag 11.06 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 90.416 IG Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’188.97 GBP, da sich der Wert einer IG Group-Aktie am 17.09.2026 auf 13.15 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18.90 Prozent vermehrt.

IG Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.37 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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