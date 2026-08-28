IG Group Holdings Aktie 2130410 / GB00B06QFB75
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28.08.2026 10:02:25
FTSE 100-Titel IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IG Group von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in IG Group-Aktien verdienen können.
Vor 3 Jahren wurden IG Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6.67 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die IG Group-Aktie investiert, befänden sich nun 149.925 IG Group-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’089.96 GBP, da sich der Wert einer IG Group-Aktie am 27.08.2026 auf 13.94 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 109.00 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von IG Group bezifferte sich zuletzt auf 4.62 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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