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|IG Group-Anlage im Blick
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06.11.2026 10:02:07
FTSE 100-Titel IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IG Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen IG Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit IG Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das IG Group-Papier 8.05 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die IG Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’243.008 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 9.49 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’796.15 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17.96 Prozent angewachsen.
IG Group wurde am Markt mit 3.28 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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