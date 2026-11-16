FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel hätte eine Investition in HSBC von vor 3 Jahren abgeworfen

Das HSBC-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6.09 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16.426 HSBC-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 222.47 GBP, da sich der Wert eines HSBC-Anteils am 13.11.2026 auf 13.54 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 122.47 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte HSBC einen Börsenwert von 231.78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch