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HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286

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Lukrative HSBC-Anlage? 14.09.2026 10:02:17

FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor einem Jahr eingefahren

FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HSBC-Aktie Anlegern gebracht.

HSBC Holdings
17.27 CHF 1.81%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der HSBC-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die HSBC-Aktie bei 10.07 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die HSBC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9.930 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (15.53 GBP), wäre die Investition nun 154.18 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54.18 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von HSBC belief sich zuletzt auf 266.23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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