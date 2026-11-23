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23.11.2026 10:02:22
FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in HSBC eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurde das HSBC-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die HSBC-Aktie an diesem Tag 4.44 GBP wert. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 225.473 HSBC-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (12.34 GBP), wäre das Investment nun 2’782.33 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 178.23 Prozent erhöht.
HSBC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 210.91 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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