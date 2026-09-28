FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 5 Jahren eingebracht

HSBC-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3.87 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2’587.034 HSBC-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.09.2026 auf 15.12 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 39’121.13 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 291.21 Prozent gleich.

Der Börsenwert von HSBC belief sich jüngst auf 258.80 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch