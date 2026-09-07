HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
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07.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in HSBC-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit HSBC-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5.67 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’762.736 HSBC-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 27’854.75 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 15.80 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 178.55 Prozent.
HSBC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 271.32 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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