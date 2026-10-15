Howden Joinery Group Aktie 395992 / GB0005576813
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15.10.2026 10:02:02
FTSE 100-Titel Howden Joinery Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Howden Joinery Group von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in Howden Joinery Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 1 Jahr wurde das Howden Joinery Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 8.19 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie investierten, hätten nun 12.210 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 7.76 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94.69 GBP wert. Mit einer Performance von -5.31 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Howden Joinery Group belief sich zuletzt auf 4.16 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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