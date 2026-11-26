Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Howden Joinery Group-Papier statt. Der Schlusskurs des Howden Joinery Group-Papiers betrug an diesem Tag 8.96 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie investierten, hätten nun 11.162 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 90.19 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8.08 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9.81 Prozent verringert.

Am Markt war Howden Joinery Group jüngst 4.32 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch