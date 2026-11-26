|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Howden Joinery Group-Performance im Blick
|
26.11.2026 10:02:03
FTSE 100-Titel Howden Joinery Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Howden Joinery Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Howden Joinery Group-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Howden Joinery Group-Papier statt. Der Schlusskurs des Howden Joinery Group-Papiers betrug an diesem Tag 8.96 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie investierten, hätten nun 11.162 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 90.19 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8.08 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9.81 Prozent verringert.
Am Markt war Howden Joinery Group jüngst 4.32 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Howden Joinery Group PLC
Analysen zu Howden Joinery Group PLC
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.