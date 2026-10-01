FTSE 100-Titel Howden Joinery Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Howden Joinery Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Howden Joinery Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Howden Joinery Group-Aktie betrug an diesem Tag 8.88 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 112.655 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 858.43 GBP, da sich der Wert einer Howden Joinery Group-Aktie am 30.09.2026 auf 7.62 GBP belief. Das entspricht einer Einbusse um 14.16 Prozent.

Howden Joinery Group war somit zuletzt am Markt 4.15 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch