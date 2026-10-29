FTSE 100-Titel Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Howden Joinery Group-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurde das Howden Joinery Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Howden Joinery Group-Papier bei 9.13 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Howden Joinery Group-Aktie investiert, befänden sich nun 1’095.698 Howden Joinery Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Howden Joinery Group-Aktie auf 7.97 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’732.72 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12.67 Prozent verringert.

Insgesamt war Howden Joinery Group zuletzt 4.30 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch