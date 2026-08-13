Howden Joinery Group Aktie 395992 / GB0005576813
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13.08.2026 10:02:20
FTSE 100-Titel Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howden Joinery Group von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Howden Joinery Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 10 Jahren wurde das Howden Joinery Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 4.41 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22.696 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (8.19 GBP), wäre das Investment nun 185.77 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 85.77 Prozent.
Howden Joinery Group war somit zuletzt am Markt 4.46 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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